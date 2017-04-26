Шахрияр Мамедъяров: Я подписал контракт с российским клубом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В пятом туре Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире лидирующий Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Пенталой Харикришной. После партии гроссмейстер дал интервью официальному сайту турнира. Report представляет данное интервью.

- В пятом туре вы были близки к тому, чтобы вновь одержать победу черным цветом. Считаете ли ничью против соперника из Индии справедливым итогом?

- Цель была показать хорошую игру. В начале партии получил серьезное преимущество и постарался его реализовать. Однако в самый ответственный момент не увидел важный ход. Поэтому преимущество сошло на нет. Для меня Харикришна - неудобный соперник. В последние годы игра против него не получается – на Всемирной Шахматной Олимпиаде в Баку обыграл меня. И в прошлом году в Шамкире также уступил сопернику. Поэтому постарался действовать надежно. Не было видно стопроцентной победы, но преимущество было большим.

- Давайте вспомним прошлогодний турнир. Каждые пол-очка могут стать определяющими…

- Возможно, шахматная судьба не простит меня. Потеря очков – это нехорошо. Но ничью я не считаю потерей очков. По итогам пяти туров считаю, что нормально выступаю, к тому дважды выиграл черным цветом. В трех партиях сыграл вничью. В прошлом году я плохо начал соревнование, но завершил его на победной ноте. Надеюсь, что и в этом году концовка получится хорошей. Интересные партии еще впереди.

- После дня отдыха вас ожидает сложная игра против Владимира Крамника, против которого всегда бывает нелегко…

- Согласен с вами. Действовать против экс-чемпиона мира черными фигурами будет делом нелегким. Россиянин - один из сильнейших шахматистов планеты. В целом, все партии в Шамкире играть очень непросто, одна ошибка может стать роковой.

- После Шамкира вы выступите еще на двух соревнованиях. Такой напряженный график не утомит?

- Я думал об этом. После Шамкира сразу же отправляюсь в Сочи, где пройдет командный чемпионат России. Я уже подписал контракт с клубом "Сибирь". Кстати, Крамник также сыграет за него. Российская лига начинается 1 мая, а уже 11 числа возьмет старт Гран-При ФИДЕ в Москве. Непросто выступать на трех турнирах подряд. Сейчас чувствую, что устаю.

- Значит, на Кубке Европы будете играть за "Сибирь"?

- Совершенно верно. Согласно контракту сыграю за "Сибирь" и в еврокубке. Принял предложение от сильного клуба, соперники будут интересными.

- А азербайджанского клуба не будет в еврокубке? Или вы планировали изначально подписать контракт с "Сибирью"?

- Азербайджанская команда выступит на соревновании. Просто "Сибирь" - амбициозная команда с сильным составом. Поэтому и не смог отказать. Хотел играть в амбициозном клубе. Жаль, что в Азербайджане не проводятся командные турниры. Но в Российской лиге играть интересно.

- Вам в Шамкире помогает Рауф Мамедов. Хотелось бы узнать, кто сильнее – Рауф-шахматист или тренер?

- Я работаю с Рауфом с 2007 года. Безусловно, как шахматист он очень силен. Тогда как тренерская составляющая все-таки отличается. Как шахматист, он имеет огромный потенциал. Тогда как работа наставника для Мамедова пока в новинку. Рауф - прекрасный друг. Спокойно выезжаю с ним на любое соревнование.

- Обычно, шахматистам личная жизнь сказывается на карьере. Как мы слышали, вы обручились. Личная жизнь не сказывается на игре?

- Сказывается (смеется). Надеюсь, что скажется хорошо. На первом этапе Гран-При ФИДЕ в ОАЭ отпраздновал победу. Теперь хочу занять первое место в Шамкире. Верю, что одно другому не помешает.