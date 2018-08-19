Шахрияр Мамедъяров выиграл в первом туре Уесли Со на супертурнире Синкфилда

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров с победы начал супертурнир Кубок Синкфилда в Сент-Луисе (США). Мамедъяров играл белыми фигурами и обыграл американца Уесли Со, сообщает Report.

На даный момент Мамедъяров с армянским гроссмейстером Левоном Ароняном, который выиграл у Сергея Карякина (Россия), разделяют 1-2-е места в турнирной таблице.

На турнире также принимают участие Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (все США), Александр Грищук, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия).

Следующим соперником Мамедъярова станет Александр Грищук.

Турнир в один круг завершится 27 августа.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов. Победитель заработает 75 тыс. долларов.