Шахрияр Мамедъяров встретится с лидером на Турнире претендентов

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Берлине (Германия) пройдут встречи X тура Турнира претендентов по шахматам.

Как сообщает Report, единственный представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров сыграет белыми против шахматиста из США Фабиано Каруана. Партия в первом круге между гроссмейстерами победителя не выявила.

Все встречи начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что после 9-ти туров Ф.Каруана с 6-ю очками является лидером. Ш.Мамедъяров на 2-м месте (5,5 очков), А.Грищук на 3-м (5 очков). 4-5 места занимают Д.Лижэнь и С.Карякин (по 4,5 очка), 6, 7 и 8 места у В.Крамника, Л.Ароняна и У.Со (по 3,5 очка).

X тур

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Фабиано Каруана (США)

Александр Грищук (Россия) – Сергей Карякин (Россия)

Владимир Крамник (Россия) – Левон Аронян (Армения)

Дин Лижэнь (Китай) – Уэсли Со (США).