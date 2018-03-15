Шахрияр Мамедъяров в третий раз подряд сыграл вничью на турнире претендентов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На турнире претендентов, проходящем в столице Германии Берлине, прошли встречи 5-го тура.
Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров встретился с американцем Уэсли Со.
Встреча завершилась вничью – 0,5:0,5. Таким образом, 33-летний гроссмейстер оформил уже третью ничью кряду. В настоящее время в его активе 2,5 очка.
Шахматы. Турнир претендентов. Берлин, Германия
4-й тур
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5
Владимир Крамник (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1.
Сергей Карякин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 0:1
Турнирное положение. После 4-го тура:
Каруана – 3, Крамник, Мамедъяров – по 2,5, Лижэнь, Аронян, Грищук – по 2, Со, Карякин – по 1.
Пятый тур турнира пройдет 15-го марта в 18:00 по бакинскому времени.
Шахматы. Турнир претендентов. Берлин, Германия
5-й тур
Дин Лижэнь (Китай) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)
(Россия) Уэсли Со (США) – Владимир Крамник (Россия)
Фабиано Каруана (США) – Сергей Карякин (Россия)
Левон Аронян (Армения) – Александр Грищук (Россия)
News DepartmentАвтор новости
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