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    Шахрияр Мамедъяров в третий раз подряд сыграл вничью на турнире претендентов

    Азербайджанский гроссмейстер на данный момент занимает 2-ую строчку в турнирной таблице

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На турнире претендентов, проходящем в столице Германии Берлине, прошли встречи 5-го тура.

    Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров встретился с американцем Уэсли Со.

    Встреча завершилась вничью – 0,5:0,5. Таким образом, 33-летний гроссмейстер оформил уже третью ничью кряду. В настоящее время в его активе 2,5 очка.

    Шахматы. Турнир претендентов. Берлин, Германия

    4-й тур

    Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — 0,5:0,5

    Александр Грищук (Россия) — Дин Лижэнь (Китай) — 0,5:0,5

    Владимир Крамник (Россия) — Фабиано Каруана (США) — 0:1.

    Сергей Карякин (Россия) — Левон Аронян (Армения) — 0:1

    Турнирное положение. После 4-го тура: 

    Каруана – 3, Крамник, Мамедъяров – по 2,5, Лижэнь, Аронян, Грищук – по 2, Со, Карякин – по 1.

    Пятый тур турнира пройдет 15-го марта в 18:00 по бакинскому времени.

    Шахматы. Турнир претендентов. Берлин, Германия

    5-й тур

    Дин Лижэнь (Китай) – Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

    (Россия) Уэсли Со (США) – Владимир Крамник (Россия)

    Фабиано Каруана (США) – Сергей Карякин (Россия)

    Левон Аронян (Армения) – Александр Грищук (Россия)

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