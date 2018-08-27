Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с Магнусом Карлсеном

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Сент-Луисе (США) прошел восьмой тур "Sinquefield Cup", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер провел партию с Магнусом Карлсеном из Норвегии.

Партия завершилась вничью.

По итогам игрового дня в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты.

В восьмом туре партии провели Сергей Карякин (Россия) и Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) и Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук (Россия) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).

После восьми туров лидирует Каруана, набравший 5 очков. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4,5 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Вашье-Лаграв и Ананд (по 4 очка). Далее расположились Со (3,5) и Накамура (3), Карякин замыкает турнирную таблицу (2,5).