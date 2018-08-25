Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с французом

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Сент-Луисе (США) прошел шестой тур "Sinquefield Cup", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, азербайджанский гроссмейстер провел партию с Максимом Вашье-Лаграв из Франции.

Партия завершилась вничью.

Встреча шестого тура между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и американцем Фабиано Каруана завершилась поражением россиянина.

По итогам раунда в остальных встречах были зафиксированы ничейные результаты. В шестой игровой день турнира партии провели Магнус Карлсен (Норвегия) и Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) и Левон Аронян (Армения), а также Вишванатан Ананд (Индия) и Уэсли Со (США).

После шести туров на чистое первое место в турнирной таблице вышел Каруана, набравший 4 очка. Места со второго по пятое делят Грищук, Карлсен, Мамедьяров и Аронян, в активе которых по 3,5 очка. Шестую и седьмую строчки занимают Ананд и Вашье-Лаграв - по 3 очка. Далее расположились Со (2,5 очка) и Накамура (2), а Карякин замыкает турнирную таблицу, набрав 1,5 балла.

В партиях седьмого тура, который пройдет в субботу, Грищук проведет встречу черными фигурами против Ананда, а Карякин белыми сыграет с Мамедьяровым.