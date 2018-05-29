 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с Фабиано Каруана

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошел второй тур супертурнира Altibox Norway Chess с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

    Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер заключил мир с победителем турнира претендентов Фабиано Каруаной.

    После двух туров лидерство сохранил Карлсен, набравший 1,5 очка. Каруана с 0,5 балла занимает последнее место.

    Остальные восемь гроссмейстеров, включая Мамедьярова, набрали по одному очку и делят вторую-девятую позиции.

    Призовой фонд турнира составляет €250 тыс. Победитель получит €75 тыс., занявший второе место - €40 тыс., третье - €25 тыс. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi