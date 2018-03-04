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    Шахрияр Мамедъяров стал вторым на турнире, посвященном памяти Михаила Таля

    Победителем турнира стал индиец Вишванатан Ананд

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на турнире по быстрым шахматам памяти Михаила Таля, проходящего в Москве.

    Как передает Report, в сегодняшнем противостоянии 33-летний гроссмейстер с черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Борисом Гельфандом и россиянином Яном Непомнящим, однако с белыми фигурами проиграл россиянину Даниэлю Дубову.

    Победителем турнира стал индиец Вишванатан Ананд, набрав 6 очков. Второе место с Мамедъяровым поделили шахматист из США Хикару Накамура и россиянин Сергей Карякин.

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