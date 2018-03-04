Шахрияр Мамедъяров стал вторым на турнире, посвященном памяти Михаила Таля

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на турнире по быстрым шахматам памяти Михаила Таля, проходящего в Москве.

Как передает Report, в сегодняшнем противостоянии 33-летний гроссмейстер с черными фигурами сыграл вничью с израильтянином Борисом Гельфандом и россиянином Яном Непомнящим, однако с белыми фигурами проиграл россиянину Даниэлю Дубову.

Победителем турнира стал индиец Вишванатан Ананд, набрав 6 очков. Второе место с Мамедъяровым поделили шахматист из США Хикару Накамура и россиянин Сергей Карякин.