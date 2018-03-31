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    Шахрияр Мамедъяров сохранил позицию в рейтинге ФИДЕ

    33-летний шахматист на 29 очков отстает от лидера Магнуса Карлсена

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Объявлен рейтинг ФИДЕ на апрель 2018 года.

    Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сохранил позицию на втором месте с 2814 очками.

    33-летний шахматист на 29 очков отстает от лидера Магнуса Карлсена. Победитель турнира Претендентов американец Фабиано Каруана занимает 3 место.

    Что касается других представителей Азербайджана, Теймур Раджабов на 18 месте, Рауф Мамедов на 38, а Аркадий Найдич на 44 место.

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