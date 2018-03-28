Шахрияр Мамедъяров: Простите, что не завоевал для вас первое место

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Занявший второе место на Турнире претендентов в столице Германии, Берлине азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поблагодарил болельщиков.

Как сообщает Report, 33-летний гроссмейстер поблагодарил поддерживавших его во время соревнования людей посредством личной страницы в facebook. Он попросил прощения у болельщиков, что не стал победителем турнира:

"Друзья, у меня нет к вам претензий, просто выслушайте меня. Хоть я азербайджанец, но я увидел поддержку, оказываемую не мне, а итальянцу, армянину. Я хочу сказать – хорошо, что вы есть. Простите, что не завоевал для вас первое место. Но я даже не допускал мысли быть последним. Спасибо, что верили в меня до последнего. Я получил все ваши сообщения. Если вы не получили ответа, простите. Хорошо, что вы есть. Мы вернемся. Удачи вам и многократное спасибо еще раз".

Отметим, что победителем Турнира претендентов с 9-ю очками стал шахматист из США Фабиано Каруана. Мамедъяров сумел набрать 8 очков.