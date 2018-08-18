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    Шахрияр Мамедъяров примет участие в супертурнире в США

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие на предстоящем 19 августа в Сент-Луисе (США) супертурнире Кубка Синкфилда. 

    Как сообщает Report, в соревнованиях наряду с 33-летним гроссмейстером будут участвовать Магнус Карлсен (Норвегия),  Фабиано Каруана, Уэсли Со, Хикару Накамура (все США), Сергей Карякин, Александр Грищук (оба из России), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Левон Аронян (Армения). 

    Турнир в один круг завершится 27 августа. 

    Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов. Победитель заработает 75 тыс. долларов. 

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