Шахрияр Мамедъяров примет участие в супертурнире в США

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие на предстоящем 19 августа в Сент-Луисе (США) супертурнире Кубка Синкфилда.

Как сообщает Report, в соревнованиях наряду с 33-летним гроссмейстером будут участвовать Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруана, Уэсли Со, Хикару Накамура (все США), Сергей Карякин, Александр Грищук (оба из России), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Левон Аронян (Армения).

Турнир в один круг завершится 27 августа.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 300 тыс. долларов. Победитель заработает 75 тыс. долларов.