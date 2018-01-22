 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шахрияр Мамедьяров потерпел поражение в VIII туре "Tata Steel Chess"

    Гроссмейстер проиграл голландцу Анишу Гири

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров потерпел поражение в очередном туре, проводимом в Нидерландах "Tata Steel Chess". 

    Как передает Report, 33-летний гроссмейстер в VIII туре черными фигурами сыграл против голландца Аниша Гири.

    Положение после 8-го тура:

    1-3. Шахрияр Мамедьяров, Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 5,5.
    4-5. Владимир Крамник, Уэсли Со — по 5.
    6-7. Вишванатан Ананд, Сергей Карякин — по 4,5.
    8-9. Максим Матлаков, Петр Свидлер — по 4.
    10. Гавейн Джонс — 3,5.
    11-12. Вэй И, Фабиано Каруана — по 3.
    13. Башкаран Адхибан – 2.
    14. Хоу Ифань — 1.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi