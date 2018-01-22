Шахрияр Мамедьяров потерпел поражение в VIII туре "Tata Steel Chess"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров потерпел поражение в очередном туре, проводимом в Нидерландах "Tata Steel Chess".

Как передает Report, 33-летний гроссмейстер в VIII туре черными фигурами сыграл против голландца Аниша Гири.

Положение после 8-го тура:

1-3. Шахрияр Мамедьяров, Магнус Карлсен, Аниш Гири — по 5,5.

4-5. Владимир Крамник, Уэсли Со — по 5.

6-7. Вишванатан Ананд, Сергей Карякин — по 4,5.

8-9. Максим Матлаков, Петр Свидлер — по 4.

10. Гавейн Джонс — 3,5.

11-12. Вэй И, Фабиано Каруана — по 3.

13. Башкаран Адхибан – 2.

14. Хоу Ифань — 1.