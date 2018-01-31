Шахрияр Мамедъяров поднялся в рейтинге FİDE на вторую строчку

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (FİDE) обнародовала первую рейтинговую таблицу 2018 года.

Как сообщает Report, по сравнению с прошлым месяцем, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров поднялся на одну строчку.

33-летний шахматист стал вторым с 2814 очками. На данный момент он отстает от находящегося на первой строчке чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена на 29 очков.

Что касается других представителей Азербайджана, Теймур Раджабов находится на 18 строчке с 2748 очками, Рауф Мамедов - на 40 строчке с 2709 очками, а Аркадий Найдич - на 41 строчке с 2705 очками.