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    Шахрияр Мамедъяров одержал четвертую победу на турнире "Tata Steel Chess"

    Мамедъяров черными фигурами сразится с голландцем Анишем Гирия. Поединок состоится 21 января

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров одержал четвертую победу на шахматном фестивале "Tata Steel Chess", проходящим в голландском Вейк-ан-Зейе.

    Как передает Report, 33-летний гроссмейстер в VII туре белыми фигурами одолел китайского шахматиста Вей Ина. Соперник сдался на 30-м ход.

    Таким образом, Ш.Мамедъяров с 5.5 балами возглавляет турнирную таблицу. Он опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

    Отметим, что в VIII туре Ш.Мамедъяров черными фигурами сразится с голландцем Анишем Гирия. Поединок состоится 21 января. 

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