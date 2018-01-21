Шахрияр Мамедъяров одержал четвертую победу на турнире "Tata Steel Chess"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров одержал четвертую победу на шахматном фестивале "Tata Steel Chess", проходящим в голландском Вейк-ан-Зейе.

Как передает Report, 33-летний гроссмейстер в VII туре белыми фигурами одолел китайского шахматиста Вей Ина. Соперник сдался на 30-м ход.

Таким образом, Ш.Мамедъяров с 5.5 балами возглавляет турнирную таблицу. Он опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

Отметим, что в VIII туре Ш.Мамедъяров черными фигурами сразится с голландцем Анишем Гирия. Поединок состоится 21 января.