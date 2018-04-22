Шахрияр Мамедъяров: "Ничьи составляют большинство, удивляться не стоит"

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Завершается третий тур супертурнира "ShamkirChessn 2018", посвященный памяти Вугара Гашимова.

Как сообщила Report пресс-служба турнира, в отчетном туре азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с представителем России Сергеем Карякиным.

Карякин после встречи заявил, что завладеть преимуществом не смог: "Не удалось захватить инициативу после дебюта. Мы с Шахрияром очень хорошо друг друга знаем. Я где-то могу предугадать ходы, которые он сделает. Поэтому и сыграли безошибочно, сюрпризов не было. Признаться, очень хотел выиграть, но Шахрияр просто не предоставил такой возможности".

Также Карякин отметил, что Мамедъяров вошел в его команду во время матча за мировую корону против Магнуса Карлсена, и здорово помог:

"Шахрияр и мой друг, помощь которого я ощущал, когда играл с Магнусом за мировую корону. Мы играли в шахматы, обсуждали ходы, работали над дебютами. Поэтому, на мой взгляд, мы не знаем друг друга хорошо, как шахматистов".

В свою очередь, Шахрияр Мамедъяров согласился с оценкой Карякина относительно сыгранной партии:

"На этот раз ничьи составляют большинство. Но такое случается в шахматах, удивляться не стоит. Я серьезно подготовился к встрече с Карякиным, но не смог получить перевес. Анализировал различные варианты, но выхода из сложившейся позиции не видел. Да, мы хорошо знаем друг друга, но Сергей не знает всех моих секретов. Мы с ним работали над дебютами, играли в шахматы и находились в поисках выхода из тех или иных сложных позиций. Но мы не рассказывали друг другу о дебютах".

Говоря о большом количестве ничьих на супертурнире "ShamkirChess 2018", Мамедъяров ответил следующее: "В 2007 году я играл на турнире в Болгарии, где ничейные исходы составляли большинство. Представьте, что вплоть до последнего тура разница между лидером и аутсайдером составляла 0,5 очка. То есть, если бы лидер проигрывал, то шахматист, находившейся в нижней части таблицы, мог его обогнать и занять первое место. На мой взгляд, партии в Шамкире интересные, просто пока нет результативности. Но в последующих партиях последуют как победы, так и поражения".