Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой "ShamkirChess 2019"

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой супертурнир "ShamkirChess 2019" памяти гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, в последнем XIX туре 34-летний гроссмейстер встретился с российским шахматистом Сергеем Карякиным.

Мамедъяров завершил встречу ничьей. Динг Лирен (Китай) и Аниш Гири (Голландия) поделили очки поровну.

На данный момент продолжаются встречи:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия), Вишванатан Ананд (Индия) – Веселин Топалов (Болгария) и Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан).

В VIII туре норвежец Магнус Карлсен оформил чемпионство. Шахрияр Мамедъяров завершил турнир на 9 строчке с 3.5 очками. Аниш Гири стал последним с 3 очками.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров становился чемпионом "ShamkirChess" в 2016 и 2017 годах. В остальных 4 соревнованиях обладателем первого места становился Магнус Карлсен.