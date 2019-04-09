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Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой "ShamkirChess 2019"

Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой "ShamkirChess 2019"

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров не смог завершить победой супертурнир "ShamkirChess 2019" памяти гроссмейстера Вугара Гашимова. 

Как сообщает Report, в последнем XIX туре 34-летний гроссмейстер встретился с российским шахматистом Сергеем Карякиным. 

Мамедъяров завершил встречу ничьей. Динг Лирен (Китай) и Аниш Гири (Голландия) поделили очки поровну. 

На данный момент продолжаются встречи:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Александр Грищук (Россия), Вишванатан Ананд (Индия) – Веселин Топалов (Болгария) и Давид Навара (Чехия) – Теймур Раджабов (Азербайджан). 

В VIII туре норвежец Магнус Карлсен оформил чемпионство. Шахрияр Мамедъяров завершил турнир на 9 строчке с 3.5 очками. Аниш Гири стал последним с 3 очками. 

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров становился чемпионом "ShamkirChess" в 2016 и 2017 годах. В остальных 4 соревнованиях обладателем первого места становился Магнус Карлсен. 

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