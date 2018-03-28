Шахрияр Мамедъяров не смог победить на турнире Претендентов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Берлине завершился турнир Претендентов по шахматам.

Как передает Report, победителем турнира стал гроссмейстр из США Фабиано Каруана.

Обыграв черными фигурами россиянина Александра Грущука, он занял 1-ое место с 9-ю очками. Таким образом Каруана будет бороться за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусем Карлсеном.

Представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров играл черными фигурами против россиянина Владимира Крамника. На 54-ом ходу встреча завершилась вничью – 0,5:0,5. Таким образом Мамедъяров довел количество очков до 8-ми и разделил с россиянином Сергеем Грищуком 2-3 места.

Результаты других встреч тура:

Левон Аронян (Армения) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

После этих результатов Дин Лижэнь набрал 7,5 очков и занял 4-ое место. Александр Грищук и Владимир Крамник разделили 5-6 позиции с 6,5 очками. Уэсли Со 7-ой с 6 очками, Аронян 8-ой с 4,5 очками.

Победитель турнира Претендентов также заработал 95 тысяч евро. Шахрияр Мамедъяров заработал 88 тысяч. Остальные участники заработали 75, 55, 40, 28, 22 и 17 тысяч евро соответственно.

*** 22:50

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Берлине прошли встречи последнего 14-го тура турнира Претендентов по шахматам.

Как передает Report, представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров играл черными фигурами против россиянина Владимира Крамника.

На 54-ом ходу встреча завершилась вничью – 0,5:0,5. Таким образом Мамедъяров довел количество очков до 8-ми.

Другие встречи тура:

Александр Грищук (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Левон Аронян (Армения) – Уэсли СО (США) – 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) – Дин Лижэнь ( Китай) – 0,5:0,5

После 13-го тура турнирную таблицу с 8-ю набранными очками единолично возглавляет Фабиано Каруана. Шахрияр Мамедъяров и Сергей Карякин с 7,5 очками делят 2-ое и 3-е место. Дин Лижэнь 4-ый с 7 очками, Александр Грищук 5-ый с 5 очками, Владимир Крамник 6-ой с 6 очками. Уэсли Со 7-ой с 5,5 очками, Левон Аронян 8-ой с 4 очками.

Чтобы победить в турнире Шахрияр Мамедъяров должен обязательно побеждать Владимира Крамника и надеятся на осечки Каруана и Карьякина. При равенстве очков будут учитываться дополнительные показатели, такие как – личные встречи, количество побед, коэффицент Зоннеборн-Бергера. Если и здесь будет наблюдаться равенство, 28-го марта будет проведен тай-брек.