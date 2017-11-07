Шахрияр Мамедъяров: Мы доказали, что достойны быть сильныйшими в Европе

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров ответил на вопросы пресс-секретаря министерства молодежи и спорта Самаи Мамедовой.

Report представляет это интервью:

- Каково это быть сильнейшим в Европе в третий раз?

- Шахматный мир знает, что стать чемпионом Европы намного сложнее, чем стать олимпийским чемпионом. Потому что команды высокого класса очень часто встречаются друг с другом. Мы вынуждены были играть на турнире с Россией, Украиной, Венгрией и Арменией. И этим доказали, что достойны быть сильнейшими в Европе и что мы самый умный народ в Европе. Я очень рад, что мы в третий раз стали чемпионами Европы.

Это невероятно. Невероятный успех. Сборная России за 20 лет не может показать этот результат. Ни одна страна не смогла показать такой результат. Очень рад, что у нас получилось. Когда мы проиграли итальянцам, сыграли вничью с испанцами, все думали, что команды известны и у Азербайджана нет шансов. Мы вступили в борьбу за первое место и победили.

- Впервые в истории Азербайджана вы стали вторым в рейтинге FİDE. Какая у вас стоит впереди цель?

- Магнус Карлсен - шахматист номер один в мире. До невероятности очень сильный и сложный соперник. Его сложно победить. Быть вторым в мире для многих словно быть первым. Каждый шахматист переживает время, когда он является самым сильным. Можно победить и шахматиста номер один Карлсена. Сейчас мы работаем над этим. Еще есть время. Думаю, что мне много лет и я остановлю свою борьбу. Лучше второго места только первое. Буду бороться за первое место.