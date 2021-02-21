Шахматы: Игра недели

В игре этой недели мы увидим, как более слабый игрок успешно применяет тактику Ермолинского и обыгрывает более сильного соперника

Международный гроссмейстер Васиф Дурарбейли подготовил очередную статью о лучшей шахматной партии недели. Report представляет эту статью.

Недавно я прочел книгу Алексея Ермолинского «Путь к совершенствованию шахмат». Это была именно та книга, которую мне бы хотелось прочесть еще на заре своей шахматной карьеры, поэтому и вам настоятельно рекомендую прочесть ее!

Книга была написана в 1999 году, когда Ермолинский участвовал в открытых турнирах. Она содержит различные рекомендации слабым игрокам по поводу того, как вести игру против более сильных противников.

По наблюдениям Ермолинского, слабые игроки обычно избегают вступительных сражений против более сильных игроков и разыгрывают некоторые сомнительные варианты, чтобы избежать подготовки противника. Однако он настаивает, что многим сильным игрокам на самом деле трудно обыграть более слабого, когда тот в дебюте переходит на основные позиции; поэтому он утверждает, что более слабый игрок всегда должен использовать основные линии.

В игре этой недели мы увидим, как более слабый игрок успешно применяет тактику Ермолинского и обыгрывает более сильного соперника, потому что не избегает открытого столкновения, а вместо этого идет в ва-банк.

Хотя Бассо не продемонстрировал здесь своей лучшей игры, но даже гроссмейстеры в «выходной» не проигрывают без причины.

Вы прочли книгу «Путь к совершенствованию шахмат»? Скажите, что вы о ней думаете в комментариях ниже.

А сейчас давайте перейдем к Игре Недели: Брилей, Жака – Бассо, Пьер Луиджи

(16) Брилей, Жака (2268) – Бассо, Пьер Луиджи (2553) [C45]

FE Carnevale GM Elite 2021 (1.4), 13.02.2021

[Дурарбейли, Васиф]

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.d4 exd4 4.Кxd4 Кf6 5.Кxc6 bxc6 6.e5 Фe7 7.Фe2 Кd5 8.h4!? [Нидерландский гроссмейстер Ван дер Виль в 1987 году использовал этот ход 3 раза. Позже, в 2015 году, этот ход многократно применялся гроссмейстером Морозевичем, который известен своей креативностью. Однако этот ход привлек наибольшее внимание после того, как Накамура был близок к победе над Карлсеном в 2017 году. Игра белых противоречит всем классическим принципам и должна быть оправдана использованием сильной, динамичной тактики.]

[8.c4. Безусловно, главный ход. Теперь у черных есть два варианта; Ba6 и Nb6. Позиции в целом динамичные.]

8...Фe6 [Для обеих сторон существует много игровых вариаций, поэтому я бы назвал эту побочной. Это третий вариант для игроков, но, по мнению компьютера, один из лучших. Похоже, Бассо был подготовлен к этой линии.]

[8...Cb7 Это именно та игра, о которой я говорил ранее. 9.c4 Кb6 10.Лh3 Фe6 11.f4 0–0–0 12.a4 d5 13.a5 Кxc4 14.b3 Cb4+ 15.Крf2 Кxa5 16.Cd2 c5 17.Лxa5 Cxa5 18.Cxa5 1/2–1/2 (73) Накамура, Х (2781) – Карлсен М.(2837) Лондон 2017; 8...d6 является основным ходом. 9.c4 Кb6 10.exd6 cxd6 11.Ce3 Ce6 12.Фc2 У белых пешечная структура лучше, а у черных есть шансы в плане динамичности игры.]

9.Кd2 [9.g3 d6 10.c4 Кb6 11.exd6 Cxd6 В моей базе данных есть четыре игры, которые заканчивались в пользу Белых при такой позиции, но это не значит, что у Черных имеются какие-то проблемы вне дебюта. У них все еще плохая пешечная структура, но есть преимущество в плане развития, что обеспечивает динамичную игру.]

9...a5!? [С таким выбором боковой линии Бассо сумел вывести своего оппонента из книги.]

[9...d6 Этот ход является основной проблемой для белых в этом варианте. Со времен партии Каруана - Робсон никто не придумал нового способа показать преимущество на этой позиции. 10.exd6 Cxd6 11.Кc4 Cc5 12.a3 0–0 13.Фxe6 Cxe6 14.Cd3 Лfe8 15.0–0 a5 16.Кe5 Cc8 17.Кc4 Ce6= 1/2–1/2 (38) Каруана Ф (2828)-Робсон Р. (2667) Сэйнт Льис 2019]

10.Фe4 [12 минут. Это могло быть решение на ходу. Этим ходом гроссмейстер Понкратов однажды воспользовался в быстрой игре против гроссмейстера Адхибана в 2019 году.]

[10.g3?! Кb4! 11.Кf3 Ca6 12.c4 Фg6 13.Крd1 c5! У черных есть преимущество. 14.h5?! Фb6 15.Cg2 h6 16.Крe1 Ce7 17.Крf1 0–0 18.Кh4 Лae8 0–1 (51) Парванян А (2448)- Колларс Д (2580) Германия 2020]

10...Кb4 [Угрожает ...d5 or ...f5.]

11.Крd1 Cb7!?N [На мой взгляд, это основной способ продолжения - сохранение ферзей на доске, когда ваш оппонент не стал делать рокировку..]

[11...d5 12.exd6 Cxd6 (12...cxd6!?N может быть лучшим вариантом, чем все, что произошло в игре, и стремится к улучшению структуры. 13.c3 Фxe4 14.Кxe4 Кd5 15.Крc2 Ce6 16.Cd3 h6 Предотвращает идею Ng5. С черными все в порадке.) 13.c3 Кd5 14.Cd3 Фxe4 15.Кxe4 Размен ферзей явно выгоден белым, учитывая пешечную структуру и размещение короля.. 15...Ce7 1–0 (62) Понкратов П. (2632)- Адхибан Б. (2654) Москва 2019 16.Cg5N f6 17.Cd2]

12.a3 [12.g3 мог бы стать другим вариантов игры. 12...0–0–0 13.Ch3 (13.Cg2?! f5 Открытие позиции устраивает черных.) 13...c5 14.Cxe6 Cxe4 15.Кxe4 fxe6 16.c3 Кc6 17.f4 d5 С черными все в порядке.]

12...Кd5 13.Ce2 c5 [Угрожает Nc3]

14.Фc4? [Любопытно, что белые пробыли в этой важной позиции всего четыре минуты. Для двигателя это практически огромная ошибка, но для человеческого глаза это не так ясно..]

[14.Cg4 Сохраняет баланс. 14...Фa6 15.Фc4 (15.Ce2 Фe6 16.Cg4 Фa6 Это один из первых вариантов компьютера, интересное трехходовое повторение.) 15...Фxc4 16.Кxc4 Кb6 17.Кxb6 cxb6 Близко к равенству.]

14...Фxe5 [Вызов принят.]

15.Лe1 0–0–0?! [Лучшим ходом является: 15...Кb6! 16.Фb5 Ce7 17.Cf3 Cxf3+ 18.Кxf3 Фd5+ 19.Cd2 Крd8 Король в безопасности на поле d8, и у черных есть преимущество в качестве дополнительной пешки.]

16.Фb5?! [16.Cf3! Профилактика по Нимцовичу. Останавливает Qd4,Qf2 16...Фd6! (16...Фd4 17.Фxd4 cxd4 18.Лe5 Кb6 19.Лxa5=) 17.b4! (17.a4 Идея состоит в том, чтобы вывести ладью через a3. 17...Кb6 18.Cxb7+ Крxb7 19.Фxf7 Чуть лучшая позиция черных.) 17...Кb6 18.Cxb7+ Крxb7 19.Фe4+ Фd5 20.bxa5 Фxe4 21.Лxe4 d5 22.Лf4 Cd6 23.Лxf7 Кa4 Инициатива у черных.]

16...Фd4 17.c3 Фxf2 18.Кc4 Кb6 [18...Фxg2!? Двигатель всегда рад выдать еще одну вариацию! 19.Кxa5 Ca8! Разница между игрой и этой вариацией. 20.Cf1 Фf2 21.Cd3 Cd6 22.Cd2 Лhe8 23.Лf1 Фg2 24.Кc4 Cf4! 25.Cxf4 Кxf4 26.Лxf4 Фg3 27.Кa5 Лe6 28.Лxf7 Лb6 29.Фc4 Cf3+ 30.Лxf3 Фxf3+ 31.Крc1 d5–+; 18...Лe8! Для меня это легче понять, чем 18...Qg2!? Я считаю, что если есть шанс остановить инициативу белых, мы должны это сделать. 19.Кxa5 Ca8! У белых больше нет атакующих 20.Cd2 Cd6 21.b4 Лe6 22.Лb1 c4 23.Кxc4 Лhe8–+]

19.Кxa5 Фxg2? [Так было и с Бассо, но здесь это ошибка, потому что белые могут уничтожить основную защиту короля.]

[19...Ca8! 20.Фa6+ Крb8 21.Лf1 Фxg2 22.Cf4 Cd6! Очень важный нюанс, который можно упустить. 23.Cxd6 Фd5+ 24.Крc2 Фxd6 25.Лad1 Фe6]

20.Кxb7! Фxb7 [Сейчас позиция совсем не ясна!]

21.a4! [Марш пешкой.]

21...d5?! [Как мы видим здесь, даже сильные гроссмейстеры иногда не могут совладать с нервами. Игрок ослабляет положение короля. Конь не сможет долго оставаться на c4. Я считаю, что было бы лучше поставить черного короля в угол доски, чтобы остановить проходную пешку белых.]

[21...Крb8 22.a5 Кc8 23.Фa4 Крa8 24.Крc2 Ce7 25.Ce3 С компенсацией. Два слона, открытая позиция и слабость черного короля компенсируют потерюдвух пешек.]

22.a5 Кc4 23.Фa4! [Не обменивайтесь, когда атакуете.]

23...Cd6 [Было бы лучше использовать ход 23...Крb8. 24.a6 Фb6 25.a7+ Крa8]

24.a6 Фa7? [Неожиданно это проигрышный ход! Видимо, черным следовало сохранить контроль над полем c6.]

[24...Фb6 Это единственный ход, позволяющий остаться в игре. 25.Крc2 Крb8! 26.b3 (26.Cf3? c6 В этом разница.) 26...Кe5 27.a7+ Крa8 28.Ce3 По-прежнему очень сложная позиция. Однако, похоже, белым играть проще. Вот один пример того, как это могло продолжаться: 28...c6! 29.b4 Кc4 30.Cxc4 dxc4 31.bxc5 Фb3+ 32.Фxb3 cxb3+ 33.Крxb3 Cg3]

25.Крc2!? [25.Cxc4? dxc4 26.Крc2 (26.Фxc4?? Cg3+–+) 26...Фb6! 27.Фxc4 Крb8; 25.Cf3 тоже хороший ход, но белые не торопятся действовать.]

25...Кb6 [Этот ход показывает, что что-то пошло совсем не так...]

[25...Крb8 26.Cf3 Cg3 27.Лd1 Кb6 28.Фb5+– Позиция черных рушится.]

26.Фc6+– Лde8 27.Cg4+ Крd8 28.Cg5+! [28.Ce3 Фa8 29.Cd7 Также выигрывает с мыслью взять a8 и поставить слона на c6 для поддержки проходной.]

28...f6 29.Ch5 Лxe1 30.Лxe1 [Последняя фигура присоединяется к атаке в поисках помощи на e8.]

30...Кd7 31.Cd2 g6 32.Cg4 f5 [32...Кe5 не помогает33.Лxe5 fxe5 34.Фd7#]

33.Ce2 [Защищает a6.]

33...c4 [33...d4 34.Cb5! Кf6 35.Cg5 От помощника R8 нет надлежащей защиты.]

34.Cf3 Фb6 35.Фa8+ Кb8 36.Cxd5 c6 37.Cxc4 Крc7 38.Ce3 c5 39.a7 f4 40.Cxf4 Cxf4 41.Лe7+ Крd8 42.Лb7

1–0