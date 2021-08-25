Шахматный клуб "Вугар Гашимов" сразится за кубок Европы

Клуб "Вугар Гашимов" примет участие в 36-м клубном Кубке Европы по шахматам, который пройдет в сентябре в Северной Македонии.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, в клубе представлены чемпион Европы Рауф Мамедов, Кирилл Шевченко, Вугар Асадли, победитель первенства мира среди юниоров, золотые призеры Всемирной шахматной олимпиады Айдын Сулейманлы и Ахмед Ахмедзаде, а также Ульви Садыгов и Мурад Ибрагимли.

Капитаном команды станет тренер FIDE, заслуженный тренер Анар Аллахвердиев.

Отметим, что клубный Кубок Европы по шахматам пройдет с 17 по 25 сентября в городе Струга, Северная Македония.