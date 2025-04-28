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Шахматные федерации Азербайджана и Турции подписали договор о сотрудничестве

Шахматные федерации Азербайджана и Турции подписали договор о сотрудничестве 14^25
Индивидуальные
28 апреля 2025 г. 14:43
Шахматные федерации Азербайджана и Турции подписали договор о сотрудничестве

Федерация шахмат Азербайджана подписала договор о сотрудничестве с Турецкой шахматной федерацией.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, президент Турецкой шахматной федерации Фетхи Апайдын, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Согласно документу, между организациями будет осуществляться взаимный обмен опытом.

Предусматривается участие национальных команд в совместных подготовках, учебно-тренировочные сборы судей и т.д.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın və Türkiyənin şahmat federasiyaları arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

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