О нас

Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана и Казахстана встретились в VII туре

Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана и Казахстана встретились в VII туре Мужская и женская сборные Азербайджана и Казахстана встретились в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.
Индивидуальные
18 сентября 2024 г. 22:57
Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана и Казахстана встретились в VII туре

Мужская и женская сборные Азербайджана и Казахстана встретились в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Как передает Report, обе встречи состоялись в рамках VII тура.

Мужская сборная Азербайджана одержала свою пятую победу на соревнованиях, обыграв соперника со счетом 3:1.

Айдын Сулейманлы - Денис Махнев 1:0
Ниджат Абасов - Казыбек Ногербек 0,5:0,5
Рауф Мамедов - Алишер Сулейманов 0,5:0,5
Мухаммед Мурадлы - Рамзазан Джалмаханов 1:0

Женская сборная потерпела первое поражение на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Гюнай Мамедзаде - Бибисара Ассаубаева 0,5:0,5
Ульвия Фаталиева - Меруэрт Камалиденова 0:1
Гевхар Бейдуллаева - Ксения Балабаева 0,5:0,5
Гюльнар Мамедова - Алуа Нурман 0:1

Отметим, что наша мужская сборная ранее одержала победу над Черногорией (3:1), Иорданией (3,5:0,5), Финляндией (3,5:0,5), Молдовой (3:1), проиграла Индии (1:3) и Литве (1.5:2.5). Женская сборная Азербайджана в свою очередь обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1) и Вьетнам (2,5:1,5) и сыграла вничью с Аргентиной и Украиной – 2:2.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri Qazaxıstanla üz-üzə gəliblər

Другие новости из категории

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку
ФотоИсполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку
18 сентября 2024 г. 11:35
В Баку пройдет третий международный Кубок Оджаг
В Баку пройдет третий международный Кубок "Оджаг"
18 сентября 2024 г. 11:24
Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде
Сборные Азербайджана сыграют против Казахстана на Всемирной шахматной олимпиаде
18 сентября 2024 г. 09:33
Федерации бадминтона Азербайджана и Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве
Федерации бадминтона Азербайджана и Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве
17 сентября 2024 г. 22:41
Умер мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион Отис Дэвис
Умер мировой рекордсмен и двукратный олимпийский чемпион Отис Дэвис
17 сентября 2024 г. 16:03
Президент AMINA: Наши спортсмены столкнулись с предвзятостью судей на V Всемирных играх кочевников
Президент AMINA: Наши спортсмены столкнулись с предвзятостью судей на V Всемирных играх кочевников
17 сентября 2024 г. 14:24
Фарид Гаибов посетил с визитом Индию
ФотоФарид Гаибов посетил с визитом Индию
17 сентября 2024 г. 13:54
Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку
Глава Федерации дзюдо Узбекистана прибыл в Баку
17 сентября 2024 г. 00:47
Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграли очередные партии
Всемирная шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана сыграли очередные партии
16 сентября 2024 г. 22:41
Фарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами
ФотоФарид Гаибов встретился с выступавшими в Париже азербайджанскими паралимпийцами
16 сентября 2024 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi