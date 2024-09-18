Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана и Казахстана встретились в VII туре

Мужская и женская сборные Азербайджана и Казахстана встретились в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Мужская и женская сборные Азербайджана и Казахстана встретились в рамках 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Как передает Report , обе встречи состоялись в рамках VII тура.

Мужская сборная Азербайджана одержала свою пятую победу на соревнованиях, обыграв соперника со счетом 3:1.

Айдын Сулейманлы - Денис Махнев 1:0

Ниджат Абасов - Казыбек Ногербек 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Алишер Сулейманов 0,5:0,5

Мухаммед Мурадлы - Рамзазан Джалмаханов 1:0

Женская сборная потерпела первое поражение на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Гюнай Мамедзаде - Бибисара Ассаубаева 0,5:0,5

Ульвия Фаталиева - Меруэрт Камалиденова 0:1

Гевхар Бейдуллаева - Ксения Балабаева 0,5:0,5

Гюльнар Мамедова - Алуа Нурман 0:1

Отметим, что наша мужская сборная ранее одержала победу над Черногорией (3:1), Иорданией (3,5:0,5), Финляндией (3,5:0,5), Молдовой (3:1), проиграла Индии (1:3) и Литве (1.5:2.5). Женская сборная Азербайджана в свою очередь обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1) и Вьетнам (2,5:1,5) и сыграла вничью с Аргентиной и Украиной – 2:2.