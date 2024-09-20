Шахматная олимпиада: Сборные Азербайджана и Италии встретились в VIII туре

Мужская и женская сборные Азербайджана и Италии встретились в VIII туре 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Мужская и женская сборные Азербайджана и Италии встретились в VIII туре 45-й Всемирной шахматной олимпиады в венгерском Будапеште.

Как передает Report , в обоих противостояниях была зафиксирована ничья - 2:2.

Айдын Сулейманлы - Даниэле Вокатуро 0,5:0,5

Ниджат Абасов - Лоренцо Лодичи 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Франческо Сонис 0,5:0,5

Шахрияр Мамедъяров - Сабино Брунелло 0,5:0,5

Гюнай Мамедзаде - Марина Брунелло 0,5:0,5

Ульвия Фаталиева - Ольга Зимина 1:0

Гёвхар Бейдуллаева - Елена Седина 0,5:0,5

Ханым Баладжаева - Джулия Сала 0:1

Отметим, что ранее мужская сборная Азербайджана обыграла Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5), Молдову (3:1) и Казахстан (3:1), а проиграла Индии (1:3) и Литве (1,5:2,5).

Женская сборная одержала победу над Словенией (3:1), Никарагуа (4:0), Австралией (3:1) и Вьетнамом (2,5:1,5), сыграла вничью с Аргентиной и Украиной – 2:2, и проиграла Казахстану – 1:3.