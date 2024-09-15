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Шахматная олимпиада: Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют с Индией и Украиной

Шахматная олимпиада: Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют с Индией и Украиной Мужская и женская сборные Азербайджана сегодня проведут матчи V тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
15 сентября 2024 г. 11:33
Шахматная олимпиада: Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют с Индией и Украиной

Мужская и женская сборные Азербайджана сегодня проведут матчи V тура на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает Report, мужской коллектив встретится с оппонентами из Индии, женский - из Украины.

Отметим, что до этого мужская сборная обыграла Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5) и Молдову (3:1). Женская команда выиграла у Словении (3:1), Никарагуа (4:0) и Австралии (3:1), встреча с аргентинскими шахматистками завершилась вничью - 2:2.

В состав мужской сборной, капитаном которой является Теймур Раджабов, входят Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Мухаммед Мурадлы.

В женской команде, капитаном которой является Михаил Шерешевский, представлены Гюнай Мамедзаде, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan yığmaları Hindistan və Ukrayna ilə üz-üzə gələcək

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