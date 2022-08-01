Шахматная олимпиада: Команды Азербайджана встретятся с Турцией и Израилем

09:25

На 44-й Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи, Индия, сегодня состоятся встречи IV тура.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана встретится с командой Турции, а женская – с командой Израиля.

Турция – Азербайджан

Мустафа Йылмаз – Шахрияр Мамедъяров

Эмре Джан – Рауф Мамедов

Вахап Санал – Гадир Гусейнов

Джамиль Джан Али Маранди – Васиф Дурарбейли

Израиль - Азербайджан

Марсел Йефроимский – Гюнай Мамедзаде

Дина Беленькая – Ханым Баладжаева

Маша Клинова – Говхар Бейдуллаева

Михал Лахав – Ульвия Фаталиева

Отметим, что обе азербайджанские команды в первых трех турах одолели соперников. Мужская команда обыграла Алжир со счетом 4:0, Филиппины и Аргентину – 3:1, женская обыграла ОАЭ и Финляндию со счетом 4:0, Грецию – 2,5:1,5. Команды с 6 очками занимают 13 и 7 место соответственно.