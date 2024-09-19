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Шахматная олимпиада: Двойное противостояние Азербайджана и Италии

Шахматная олимпиада: Двойное противостояние Азербайджана и Италии 09:09
Индивидуальные
19 сентября 2024 г. 09:35
Шахматная олимпиада: Двойное противостояние Азербайджана и Италии

Мужская и женская сборные Азербайджана встретятся со сборными Италии на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии.

Как сообщает Report, матчи состоятся в рамках VIII тура.

Мужская сборная с 10 очками занимает 14-е место. Лидирует Индия, у которой 14 очков, втором месте - Иран (13 очков), на третьем - Узбекистан (12 очков).

Женская сборная также имеет в своем активе 10 очков, но занимают 19-е место. Среди женщин также лидирует сборная Индия, которая набрала максимальные 14 очков после 7 туров. У Польши и Казахстана по 12 очков.

Ранее азербайджанские шахматисты обыграли Черногорию (3:1), Иорданию (3,5:0,5), Финляндию (3,5:0,5), Молдову (3:1) и Казахстан (3:1), но проиграли Индии (1:3) и Литве (1,5:2,5).

Женская сборная обыграла Словению (3:1), Никарагуа (4:0), Австралию (3:1) и Вьетнам (2,5:1,5), сыграла вничью с Аргентиной и Украиной (2:2), проиграла Казахстану (1:3).

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Версия на азербайджанском языке Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri İtaliya yığmaları ilə üz-üzə gələcəklər

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