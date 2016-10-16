Шахматистка Нази Паикидзе в знак протеста против нарушения прав женщин отказалась ехать в Иран на ЧМ

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/Американская шахматистка грузинского происхождения Нази Паикидзе-Барнс отказалась от участия в чемпионате мира в Иране из-за нарушений прав женщин в этой стране.



В начале октября Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила, что Чемпионат мира по шахматам среди женщин пройдет в феврале 2017 года в Тегеране.Как передает Report oб этом сообщил Qruzii online .



ФИДЕ уведомила, что для участниц соревнования будут задействованы дополнительные правила, чтобы соблюсти строгие законы, которые были введены после в стране после Исламской революции в 1979 году. В частности, все шахматистки должны будут покрыть головы хиджабами.





Это возмутило многих спортсменов из западных стран, однако только Паикидзе решилась на смелый шаг и заявила о бойкоте чемпионата. Она сказала, что не собирается носить хиджаб и тем самым поддерживать угнетение прав женщин даже если из-за этого ей придется пропустить одно из самых важных соревнований в ее жизни.



«Если место проведения турнира не будет изменено, то я не приму участие. Я глубоко огорчена этим. Я получила такую привилегию, как право представлять США на женском чемпионате мира по шахматам. Меня разочаровывает, что я не смогу им воспользоваться из-за религиозных, сексистских и политических проблем», — написала Паикидзе-Барнс в своем инстаграмме.



Паикидзе запустила петицию, в которой призывает администрацию ФИДЕ перенести чемпионат в другую страну, либо повлиять на правительство Ирана и отменить заявленные ограничения.

Требования спортсменки поддержали уже 16 тысяч человек. В тексте петиции грузинка заявляет, что решение о проведении ЧМ в Тегеране нарушает основополагающие принципы Федерации, которые «отвергают дискриминацию по национальным, политическим, расовым, социальным или религиозным причинам либо по признаку пола». Паикидзе говорит, что ФИДЕ, таким образом, нарушает данное спортсменам обещание и подвергает их дискриминации.



Кроме того, по словам шахматистки, женщины в Иране фактически не имеют права голоса, а некоторые страны (среди них — США, Канада и Великобритания) не рекомендуют своим гражданам посещать Иран из соображений безопасности.



Позже Паикидзе пояснила, что не имеет ничего против Ирана, жителей этой страны или какой-либо религии, но не может смириться с законами, которые ограничивают ее в правах как женщину.

Заявление Нази Паикидзе сразу же привлекло внимание общественности и получило международный резонанс. Самые известные личности в мире шахмат поддержали 23-летнюю спортсменку.



Британский гроссмейстер Найджел Шорт и многие другие уважаемые шахматисты потребовали от ФИДЕ провести соревнование в другом месте.



Вскоре на стороне Паикидзе выступила Шахматная федерация США. Президент федерации Гари Уолтерс заявил, что они полностью поддерживают Паикидзе. Более того, Уолтерс говорит, что американская федерация гордится столь принципиальной позицией своего участника.



Нази Паикидзе родилась в 1993 году в российском городе Иркутске. Отец Паикидзе по специальности инженер-механик, а мать — биохимик. Когда Нази было четыре года ее семья переехала в Тбилиси, где и началась карьера будущего гроссмейстера. В возрасте шести лет Паикидзе начала работать со своим первым профессиональным шахматным тренером.



Уже в 2003 году она выиграла свой первый международный турнир, на котором представляла Грузию. После 18 лет спортсменка переехала в США и поступила в Мэрилендский университет. С 2012 года она выступала за студенческую шахматную сборную. После десятков успешно проведенных турниров Паикидзе вошла в американскую сборную.



Паикидзе дважды выигрывала чемпионат мира и четыре — чемпионат Европы по шахматам среди юниоров. В общей сложности она является обладательницей 12 медалей, заработанных ею в разные годы. В числе ее наград — шесть золотых медалей.



В настоящее время Нази вместе со своим мужем — американским инженером Грегором Барнсом живет в Лас-Вегасе, штате Невада.