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    Шахматист Рауф Мамедов одержал очередную победу на чемпионате Европы

    Два других наших шахматиста сыграли вничью

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В грузинском городе Батуми прошли матчи 8-го тура чемпионата Европы по шахматам.

    Как передает Report, представляющий Азербайджан на турнире Рауф Мамедов в очередной игровой день выиграл у Давида Паравяна из России, одержав четвертую победу кряду.

    Имея в активе 6 очков Рауф поднялся на 10 место. На 0,5 очка от него отстают Эльтадж Сафарли и Гадир Гусейнов, занимающие 29-е и 30-е места соответственно. Сафарли сыграл вничью с россиянином Дмитрием Яковенко, а Гусейнов заключил мир с другим шахматистом этой страны – Александром Предке.

    Результаты других встреч тура:

    Даниил Дубов (Россия) - Гавейн Джонс (Англия) - 0,5:0,5,

    Люк Макшейн (Англия) - Евгений Наер (Россия) - 1:0,

    Максим Матлаков (Россия) Кирилл Алексеенко (Россия) - 1:0,

    Эрнесто Инакриев - (Россия) - Михаил Мчедлишвили (Грузия) - 0,5:0,5

    Санан Сюгиро (Россия) - Давид Навара (Чехия) - 0,5:0,5.

    Лидирует израильтянин Тамир Набати – 6,5 очков.

    Чемпионат Европы продлится до 28 марта.

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