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Шахматист Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Шахматист Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду.
Индивидуальные
28 декабря 2023 г. 20:24
Шахматист Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турнир прошел в Самарканде.

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков. Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье - китаец Юй Янъи (9). Лучшим среди россиян стал Володар Мурзин, занявший 5-е место с 9 очками. Также в первую десятку вошли Даниил Дубов - 7-е место, Дмитрий Андрейкин - 9-е и Александр Грищук - 10-е (все - по 9 очков). Участник двух матчей за шахматную корону Ян Непомнящий занял 34-е место, набрав 8 очков.

По правилам рапида каждый игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход. Победитель турнира получит $60 тыс., серебряный призер - $50 тыс., бронзовый - $40 тыс. Соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря.

Карлсену 33 года. Он стал пятикратным чемпионом мира по быстрым шахматам, ранее он побеждал в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах. Также он является шестикратным чемпионом мира по блицу и победителем Кубка мира 2023 года. В 2013 году норвежец стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал титул четыре раза. В июле 2022 года Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.

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