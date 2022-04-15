Шахин Мовсумов: Мы хотим пригласить главного тренера из Южной Кореи и Турции

"Мы раздумываем над приглашением в будущем главного тренера-легионера".

"Мы раздумываем над приглашением в будущем главного тренера-легионера".

Как сообщает Report, об этом президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Шахин Мовсумов сказал на пресс-конференции по итогам отчетно-выборной конференции структуры.

Он отметил, что перед специалистом будут поставлены определенные задачи: "Одна из самых основных целей – получение лицензии на олимпиаду. Мы не хотим краткосрочных успехов, поэтому ставим долгосрочные цели. За прошедшие 10 лет результаты показали не легионеры, а наша молодежь".

По его словам, новым главным тренером станет известный спортсмен: "Мы хотим привнести новшество, увидеть свои системные ошибки. Как вы знаете, этот вид спорта в основном развит в Южной Корее. Мы хотим пригласить специалиста или из этой страны, или из Турции".

Мовсумов отметил, что стрельба из лука – дорогой вид спорта: "Когда только пришли в Федерацию, у нас не было места для тренировок и оборудования. У федерации было только название. За короткий срок мы сформировали сборную. Нужны закрытые спортивные комплексы, в регионах нужно открыть клубы. Все планы связаны с олимпийской лицензией".