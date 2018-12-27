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    Шафаг Гусейнли избрана членом специальной рабочей группы WADA

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана членом специальной рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Об этом Report сообщили в AMADA.

    Отмечается, что целью специальной рабочей группы, на которую возложены консультативные функции, является предоставление руководству WADA экспертных рекомендаций по поводу эффективности краткосрочных и долгосрочных программ Национальных антидопинговых агентств, стратегий и планов допингового контроля в мире, а также оказание методического cодействия.

    Одной из основных задач специальной рабочей группы является содействие в реализации программ обширных управленческих реформ, принятых на бакинском заседании Совета учредителей WADA.

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