Шафаг Гусейнли избрана членом специальной рабочей группы WADA

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Директор Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана членом специальной рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом Report сообщили в AMADA.

Отмечается, что целью специальной рабочей группы, на которую возложены консультативные функции, является предоставление руководству WADA экспертных рекомендаций по поводу эффективности краткосрочных и долгосрочных программ Национальных антидопинговых агентств, стратегий и планов допингового контроля в мире, а также оказание методического cодействия.

Одной из основных задач специальной рабочей группы является содействие в реализации программ обширных управленческих реформ, принятых на бакинском заседании Совета учредителей WADA.