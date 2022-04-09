Сформирован состав Исполкома Федерации борьбы Азербайджана

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Федерации борьбы Азербайджана.

Сегодня состоялось внеочередное общее собрание Федерации борьбы Азербайджана.

Как передает Report, в мероприятии под председательством президента федерации Микаила Джаббарова приняли участие члены этой структуры. На собрании путем голосования были избраны новые члены Исполкома Федерации борьбы Азербайджана. Членами Исполкома избраны олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдуллаев Намиг Ядулла оглы, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мансуров Фарид Салман оглы и Мамедов Васиф Вагиф оглы.

Таким образом, состав Исполкома Федерации борьбы Азербайджана из пяти человек выглядит следующим образом:

1. Микаил Джаббаров - президент Федерации борьбы Азербайджана

2. Намиг Алиев - вице-президент Федерации борьбы Азербайджана

3. Намиг Абдуллаев - член Исполкома Федерации борьбы Азербайджана

4. Фарид Мансуров - член Исполкома Федерации борьбы Азербайджана

5. Васиф Мамедов - член Исполкома Федерации борьбы Азербайджана.

Отметим, что новый член Исполкома Васиф Мамедов ранее работал завотделом внешкольного образования в министерстве образования.