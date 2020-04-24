Сезон "Формулы 1" может не состояться

"Нынешняя ситуация – вызов для нас".

Как передает Report со ссылкой на издание GrandPX, об этом сказал владеющий правами на "Формулу 1", руководитель Liberty Media Грег Маффей.

Он признал вероятность того, что ни один этап чемпионата мира не состоится: "Мы рассматриваем различные варианты. Может быть проведено 15-18 Гран-при, а может не пройти ни одно. Вероятно и проведение Гран-при только с участием команд и без зрителей".

Отметим, что начало сезона 2020 года "Формулы 1" было отложено из-за пандемии коронавируса. Ранее руководство "Формулы 1" отложило Гран-при Азербайджана, а также Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов, Испании и Канады. Этапы Австралии и Монако ликвидированы. Гран-при Азербайджана намечалось на 5-7 июня.