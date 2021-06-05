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Серхио Перес: Я доволен свободными заездами в Баку

Серхио Перес: Я доволен свободными заездами в Баку "Я остался доволен свободными заездами на Гран-при Азербайджана. Думаю, что мы достигли полного прогресса".
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 09:57
Серхио Перес: Я доволен свободными заездами в Баку

"Я остался доволен свободными заездами на Гран-при Азербайджана. Думаю, что мы достигли полного прогресса".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот Red Bull Серхио Перес, выигравший второй свободный заезд на Гран-при Азербайджана.

31-летний пилот рассказал, что они проанализировали предыдущую гонку в Монако: "Это была лучшая пятница сезона для меня. Я надеюсь, что мы также покажем хороший результат в отборочном туре сегодня. Чтобы добиться успеха, нужно много работать".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. Сегодня состоятся спринтерские гонки "Формулы-2", а также третий свободный заезд и отборочный тур "Формулы-1".

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Версия на азербайджанском языке Serxio Peres: "Bakıdakı sərbəst yürüşlərdən razı qaldım"

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