Серхио Перес: Я доволен свободными заездами в Баку

"Я остался доволен свободными заездами на Гран-при Азербайджана. Думаю, что мы достигли полного прогресса".

"Я остался доволен свободными заездами на Гран-при Азербайджана. Думаю, что мы достигли полного прогресса".

Как сообщает Report, об этом заявил пилот Red Bull Серхио Перес, выигравший второй свободный заезд на Гран-при Азербайджана.

31-летний пилот рассказал, что они проанализировали предыдущую гонку в Монако: "Это была лучшая пятница сезона для меня. Я надеюсь, что мы также покажем хороший результат в отборочном туре сегодня. Чтобы добиться успеха, нужно много работать".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. Сегодня состоятся спринтерские гонки "Формулы-2", а также третий свободный заезд и отборочный тур "Формулы-1".