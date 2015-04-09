​Сергей Бубка заявил о намерении баллотироваться на пост президента Международной ассоциации федераций легкой атлетики

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Легендарный спортсмен Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации федераций легкой атлетики (IAAF).

Как сообщает Report, С.Бубка, ныне занимающий пост президента Национального олимпийского комитета Украины и вице-президента IAAF, довел свою программу до мировой спортивной общественности через "YouTube".

Он заявил, что атлетика должна оказать поддержку развитию инфраструктуры, материально-технической базы и нового поколения атлетов на всех континентах: "Нам нужны составляющие основу IAAF сильные, обеспеченные и успешные национальные федерации. Мы должны привлечь молодых спортсменов, болельщиков, найти новую аудиторию. В дальнейшем основная задача будет заключаться в обеспечении чистоты спорта и защите честных и добросовестных спортсменов".

Отметим, что С.Бубка является многократным чемпионом мира и Европы, в 1988 году на Летних Олимпийских играх в Сеуле он завоевал золотую медаль в прыжках с шестом. Действующий глава IAAF сенегалец Ламин Диак отметил о нежелании повторно баллотироваться.

До этого о намерении баллотироваться на данный пост заявил двукратный чемпион мира в беге на 1500 м Себастьян Коэ.