Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч турнира в Торонто из-за травмы

Канадка Бьянка Андрееску стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада) после того, как американка Серена Уильямс не смогла доиграть финальный матч из-за повреждения.

Как передаёт Report, призовой фонд соревнований составил $2,83 млн.

Финальный матч был остановлен при счете 3:1 в пользу 19-летней канадки. Уильямс, посеянная на турнире под восьмым номером, приняла решение отказаться от продолжения матча из-за травмы. Встреча продолжалась 20 минут. Андрееску стала первой канадской теннисисткой за последние 50 лет, которой удалось победить на турнире в Торонто, в нечетные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский - в Торонто, в четные - наоборот.