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    Серена Уильямс со скандалом проиграла в финале турнира US Open

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Серену Уильямс в финале турнира "Большого шлема" US Open - 6:2, 6:4.

    Как сообщает Report, матч не обошелся без скандала. По ходу игры  Уильямс получила несколько  предупреждений. Первое предупреждение от судьи на вышке - Карлоса Рамоса - американка получила за подсказку с трибуны от тренера Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка, естественно, заявила, что никаких подсказок не было, и отдельно подчеркнула, что никогда не обманывает.

    Позже американка сломала ракету и была наказана штрафным очком, а затем назвала судью на вышке Карлоса Рамоса "лжецом" и "вором" и лишилась гейма за оскорбление арбитра - так счет стал 3:5 во втором сете. 

    При этом 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", шестикратная чемпионка US Open Уильямс-младшая вызвала главного арбитра Открытого чемпионата США и выдала эмоциональный монолог о сексизме.

    20-летняя Осака выиграла первый в карьере "Шлем" и стала первой представительницей Страны восходящего солнца, кому удалось подобное.

    Отметим, что общий призовой фонд турнира составляет 53 000 000 долларов.  

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