Серена Уильямс приостановит карьеру из-за беременности

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс приостановит карьеру на один год из-за беременности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря спортсменки Келли Буш Новак.

«Она (Серена Уильямс. — RNS) не примет участия в матчах в текущем году, но с нетерпением уже ждет возвращения в 2018 году», — сказала Буш Новак.

Серена Уильямс — одна из самых титулованных теннисисток мира, на ее счету четыре олимпийских золота и пять побед на итоговых турнирах WTA, 22 победы на турнирах Большого шлема. На данный момент она занимает второе место в рейтинге WTA, долгое время была первой ракеткой мира.