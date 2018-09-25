 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Серена Уильямс обвинила своего тренера во лжи

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу.

    Как передает Report, П.Муратоглу признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.

    «Я не понимаю, о чём он говорит. Я у него спрашивала: никаких подсказок не было. У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания», — сказала Уильямс.

    Она добавила, что не видит смысла в том, что тренер Муратоглу искажает события финала US Open 2018 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi