Серена Уильямс обвинила своего тренера во лжи

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала высказывания своего тренера Патрика Муратоглу.

Как передает Report, П.Муратоглу признался в подсказке своей подопечной во время финального матча Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.

«Я не понимаю, о чём он говорит. Я у него спрашивала: никаких подсказок не было. У нас нет и никогда не было никаких сигналов. Он говорит, что жестикулировал, давал мне указания», — сказала Уильямс.

Она добавила, что не видит смысла в том, что тренер Муратоглу искажает события финала US Open 2018 года.