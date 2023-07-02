Серебряный призер Евроигр: Травмы доставили мне много трудностей

"Травмы доставили мне много трудностей. Замучило рассечение брови, практически в каждом бою рана открывалась".

"Травмы доставили мне много трудностей. Замучило рассечение брови, практически в каждом бою рана открывалась".

Об этом сотруднику Report, командированному в Польшу сообщил серебряный призер соревнований по боксу на III Европейских играх Магомед Абдуллаев (+92 кг).

"В финале против британца Делишеса Орие сделал все, что от меня зависело. Но признаюсь, что была усталость. Моя главная цель - завоевать золотую награду на Олимпиаде-2024. Буду готовиться по специальному плану, разработанному федерацией бокса. Согласно ему, предусмотрены сборы в США и других странах", - сказал М.Абдуллаев.