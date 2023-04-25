Серебряный призер ЧЕ: поджог флага Азербайджана в Ереване возложило на борцов еще большую ответственность

Поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване возложило на наших борцов еще большую ответственность.

Поджог азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване возложило на наших борцов еще большую ответственность.

Как передает Report , об этом сказал журналистам по возвращении на родину член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Талех Мамедов, который завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Загребе.

Он рассказал о своем полуфинальном поединке, в котором одолел армянского борца.

"Я следовал заранее установленной тактике. Соперник помнил, что на предыдущем соревновании я одолел его броском, поэтому теперь он защищался. Мне пришлось выполнить другой прием, над которым работал. Таким образом я вышел в финал", - сказал Т.Мамедов.

Борец также отметил, что намерен завершить карьеру.

"Хочу завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира и завершить свою карьеру", - уточнил он.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) стали победителями чемпионата Европы, Эльдениз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) завоевали серебро, а Нихат Мамедли (60 кг) - бронзу.