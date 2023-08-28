Серебряный призер ЧЕ: Не смог взять золото из-за ряда мелких ошибок

Не смог взять золотую медаль из-за ряда мелких ошибок.
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"Я взял второе место на чемпионате Европы среди взрослых. Правда, до завоевания золотой медали оставалось совсем чуть-чуть. Не смог взять золото из-за ряда мелких ошибок", - сказал спортсмен.
Напомним, что азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал титул чемпиона Европы в весовой категории 58 кг, Джавад Агаев (68 кг) и Хамидреза Бадриалиабади (+80 кг) взяли серебряные медали.
Еще две медали сборная завоевала на молодёжном чемпионате Европы, Салима Гулиева (42 кг) удостоилась серебряной, Магомед Гасанлы (45 кг) - бронзовой медали.
Таким образом, азербайджанские тхэквондисты завоевали на двух чемпионатах одну золотую, 3 серебряные и одну бронзовую медали.