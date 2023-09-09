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Серебряный призер ЧЕ: Намерен завоевать золото чемпионата мира

Серебряный призер ЧЕ: Намерен завоевать золото чемпионата мира Я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира.
Индивидуальные
9 сентября 2023 г. 03:26
Серебряный призер ЧЕ: Намерен завоевать золото чемпионата мира

Я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира.

Об этом Report сказал серебряный призер юношеского чемпионата Европы Айдын Рзаев по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Спортсмен отметил, что все его встречи прошли в условиях напряженной борьбы.

"Все соперники были сильными. Но самым сложным оказался финальный поединок. В финале, к сожалению, я допустил ошибки, из-за чего и проиграл. Но я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира", - добавил А.Рзаев.

Напомним, что турнир прошел в Гааге. Азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Золото в актив сборной добавил Низами Имранов (до 60 кг), серебро завоевал Айдын Рзаев, бронзу - Айдан Велиева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu: “Dünya çempionatında qızıl medal qazanacağam”

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