Серебряный призер ЧЕ: Намерен завоевать золото чемпионата мира

Я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира.

Я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира.

Об этом Report сказал серебряный призер юношеского чемпионата Европы Айдын Рзаев по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Спортсмен отметил, что все его встречи прошли в условиях напряженной борьбы.

"Все соперники были сильными. Но самым сложным оказался финальный поединок. В финале, к сожалению, я допустил ошибки, из-за чего и проиграл. Но я намерен завоевать золотую медаль на предстоящем чемпионате мира", - добавил А.Рзаев.

Напомним, что турнир прошел в Гааге. Азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Золото в актив сборной добавил Низами Имранов (до 60 кг), серебро завоевал Айдын Рзаев, бронзу - Айдан Велиева.