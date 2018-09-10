Сербский теннисист Джокович в третий раз выиграл US Open

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Серб Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общий призовой фонд заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходил в Нью-Йорке, составлял $53 млн.

Встреча, которая продолжалась 3 часа и 18 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 31-летнего серба. Теннисисты провели 19-й очный матч, 15 побед на счету Джоковича, четыре - у Дель Потро.

Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США. По общему числу побед на турнирах серии Большого шлема в мужском одиночном разряде серб сравнялся с американцем Питом Сампрасом, в активе обоих спортсменов по 14 титулов, больше только у испанца Рафаэля Надаля (17) и швейцарца Роджера Федерера (20). Для Джоковича этот титул стал 71-м в карьере.

Дель Потро второй раз в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема. В 2009 году он стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале Федерера.