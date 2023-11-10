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Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок

Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) дисквалифицировал семь бельгийских теннисистов из-за договорных матчей.
Индивидуальные
10 ноября 2023 г. 22:50
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) дисквалифицировал семь бельгийских теннисистов из-за договорных матчей.

Как передает Report, об этом сообщает Sport-express со ссылкой на пресс-службу организации.

Среди игроков: Артур де Гриф (бывшая 113-я ракетка мира), Ромен Барбоса (403), Алек Витмер (1056), Арно Гресс, Жулен Дубель (371), Максим Отом (143) и Омар Сальман (464).

Из-за ставок спортсмены отстранены на период от двух до четырех лет и 10 месяцев. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере от 30 до 45 тысяч долларов. Часть сумм являются условными.

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Версия на азербайджанском языке Yeddi belçikalı tennisçi danışılmış oyunlara görə diskvalifikasiya edilib

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