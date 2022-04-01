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Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема, стартующем сегодня в турецкой Анталье.
Индивидуальные
1 апреля 2022 г. 10:17
Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема

Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема, стартующем сегодня в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, выступающие в весовой категории 60 кг Туран Байрамов и Ровшан Алиев вступят в борьбу в 1/16 финала. Они соответственно выступят против ливанца Фелипе Дакруза и украинца Дилшота Халматова.

Яшар Наджафов (66 кг) в классификационном туре померится силами с представителем США Адонисом Диасом, Орхан Сафаров в 1/16 финала встретится с победителем пары Исайя Рамирес (США) / Лусиан Борс Домитреску (Румыния).

В соревнованиях среди женщина в первый день на татами выйдут три спортсменки.

Шафаг Гамидова (48 кг) встретится с сербкой Андреа Стоядинов, Лейла Алиева – кубинкой Алиани Кубкарбоннел Юлиан. Обе встречи пройдут в 1/16 финала.

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в этом раунде будет противостоять казахстанской представительнице Гахар Ирмагамбетовой.

Мужчины

60 кг

1/16 финала. Туран Байрамов – Фелипе Дакруз (Ливан)

1/16 финала. Ровшан Алиев – Дилшот Халматов (Украина)

66 кг

Классификация. Яшар Наджафов – Адонис Диас (США)

1/16 финала. Орхан Сафаров – победитель пары Исайся Рамирес (США) / Лусиан Борс Домитреску (Румыния)

Женщины

48 кг

1/16 финала. Шафаг Гамидова – Андреа Стоядинов (Сербия)

1/16 финала. Лейла Алиева – Алиана Кубкарбоннел Юлиан (Куба)

52 кг

1/16 финала. Гюльтадж Мамедалиева – Гахар Ирмагамбетова (Казахстан)

Остальные 10 дзюдоистов сборной вступят в борьбу 2-3 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 7 cüdoçusu Böyük Dəbilqədə mübarizəyə başlayır

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