Семь азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу на турнире Большого шлема, стартующем сегодня в турецкой Анталье.
Как сообщает Report, выступающие в весовой категории 60 кг Туран Байрамов и Ровшан Алиев вступят в борьбу в 1/16 финала. Они соответственно выступят против ливанца Фелипе Дакруза и украинца Дилшота Халматова.
Яшар Наджафов (66 кг) в классификационном туре померится силами с представителем США Адонисом Диасом, Орхан Сафаров в 1/16 финала встретится с победителем пары Исайя Рамирес (США) / Лусиан Борс Домитреску (Румыния).
В соревнованиях среди женщина в первый день на татами выйдут три спортсменки.
Шафаг Гамидова (48 кг) встретится с сербкой Андреа Стоядинов, Лейла Алиева – кубинкой Алиани Кубкарбоннел Юлиан. Обе встречи пройдут в 1/16 финала.
Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в этом раунде будет противостоять казахстанской представительнице Гахар Ирмагамбетовой.
Мужчины
60 кг
1/16 финала. Туран Байрамов – Фелипе Дакруз (Ливан)
1/16 финала. Ровшан Алиев – Дилшот Халматов (Украина)
66 кг
Классификация. Яшар Наджафов – Адонис Диас (США)
1/16 финала. Орхан Сафаров – победитель пары Исайся Рамирес (США) / Лусиан Борс Домитреску (Румыния)
Женщины
48 кг
1/16 финала. Шафаг Гамидова – Андреа Стоядинов (Сербия)
1/16 финала. Лейла Алиева – Алиана Кубкарбоннел Юлиан (Куба)
52 кг
1/16 финала. Гюльтадж Мамедалиева – Гахар Ирмагамбетова (Казахстан)
Остальные 10 дзюдоистов сборной вступят в борьбу 2-3 апреля.