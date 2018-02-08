Семь азербайджанских дзюдоистов примут участие в соревнованиях "Большого шлема"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован состав азербайджанской сборной, которая примет участие на стартующих 10 февраля в Париже соревнованиях "Большого шлема" по дзюдо.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, под руководством главного тренера Руслана Машуренко за медали будут бороться 7 дзюдоистов.

В двухдневном турнире "Большого шлема" Азербайджан представят Тарлан Керимов, Ильгар Мушкиев (оба 66 кг), Абдулхаг Расуллу (90 кг), Базаракча Эрденабат (48 кг), Буянкишиг Пуревсурен (52 кг), Ичинкорло Мункцедев (57 кг), Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, что на международном соревновании будут бороться 429 спортсменов (248 мужчин, 181 женщина) из 73 стран.