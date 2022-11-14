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Семь азербайджанских боксеров завоевали золотые медали на международном турнире

Семь азербайджанских боксеров завоевали золотые медали на международном турнире В польском городе Кельце подошел к концу международный турнир по боксу.
Индивидуальные
14 ноября 2022 г. 11:48
Семь азербайджанских боксеров завоевали золотые медали на международном турнире

В польском городе Кельце подошел к концу международный турнир по боксу.

Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана, в последний финальный день соревнований на ринг вышли семь боксеров азербайджанской сборной.

Все боксеры завершили решающую встречу победой. В финале Масуд Юсифзаде (51 кг) одолел Якуба Сломински (Польша), став чемпионом, Умид Рустамов (57 кг) – Патрика Адамусу (Ирландия), Малик Гасанов (63,5 кг) – Романа Самуэля (Румыния), Наби Искендеров (67 кг) – Павела Сулечки (Польша), Мурад Аллахвердиев (80 кг) – Андрея Чирясова (Молдова), Альфонсо Домингес (86 кг) – Клеменса Шепаняки (Польша) и Мухаммед Абдуллаев (+92 кг) – Радослава Кавжаки (Польша).

Сборная, отправившаяся с 13 боксерами на соревнования с участием 16 стран, завершила турнир с 7 золотыми и 4 бронзовыми медалями. По этому показателю сборная заняла первое место в командном зачете в соревнованиях среди мужчин.

Бронзовые медали в актив сборной принесли Руслан Гадиров (57 кг), Сархан Алиев (71 кг), Эльдар Гулиев (86 кг) и Рауф Рагимов (92 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 7 boksçusu beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıb

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