Секретарь Союза кинематографистов: Развитие фильмов о спорте очень важно

Развитие фильмов о спорте очень важно для нас.

Развитие фильмов о спорте очень важно для нас.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил член жюри ”Фестиваля спортивных фильмов и национального телевидения“, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер и сценарист Олег Сафаралиев.

“Уверен, что этот фестиваль будет проводиться на постоянной основе, и из года в год мы будем наблюдать за большими достижениями. Национальный олимпийский комитет уделяет большое внимание развитию спорта. Я верю, что в этом году мы увидим больше художественно интересных проектов”, - заявил Сафаралиев.

Еще один член жюри фестиваля, режиссер и продюсер Энвер Мансуров обратился к компаниям. Он попросил учреждения поддержать таланты: “Спортсмены трудятся годами. Фестиваль имеет большое значение в этом отношении. Люди должны видеть в фильмах, в шоу, как сложно нашим спортсменам. Мы все сообща стараемся провести этот фестиваль наилучшим образом, чтобы в дальнейшем возможно мы могли представить его на международной арене”.

Основатель Центра детского творчества ”Вятян“, член жюри ”Фестиваля спортивных фильмов и национального телевидения“ Захра Гулиева в свою очередь выразила уверенность, что проведение подобного мероприятия полезно для общества. "Важно показать путь к победе спортсменов, завоевавших титулы на международных аренах", - отметила она.