О нас

Секретарь Союза кинематографистов: Развитие фильмов о спорте очень важно

Секретарь Союза кинематографистов: Развитие фильмов о спорте очень важно Развитие фильмов о спорте очень важно для нас.
Индивидуальные
10 января 2024 г. 13:20
Секретарь Союза кинематографистов: Развитие фильмов о спорте очень важно

Развитие фильмов о спорте очень важно для нас.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил член жюри ”Фестиваля спортивных фильмов и национального телевидения“, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер и сценарист Олег Сафаралиев.

“Уверен, что этот фестиваль будет проводиться на постоянной основе, и из года в год мы будем наблюдать за большими достижениями. Национальный олимпийский комитет уделяет большое внимание развитию спорта. Я верю, что в этом году мы увидим больше художественно интересных проектов”, - заявил Сафаралиев.

Еще один член жюри фестиваля, режиссер и продюсер Энвер Мансуров обратился к компаниям. Он попросил учреждения поддержать таланты: “Спортсмены трудятся годами. Фестиваль имеет большое значение в этом отношении. Люди должны видеть в фильмах, в шоу, как сложно нашим спортсменам. Мы все сообща стараемся провести этот фестиваль наилучшим образом, чтобы в дальнейшем возможно мы могли представить его на международной арене”.

Основатель Центра детского творчества ”Вятян“, член жюри ”Фестиваля спортивных фильмов и национального телевидения“ Захра Гулиева в свою очередь выразила уверенность, что проведение подобного мероприятия полезно для общества. "Важно показать путь к победе спортсменов, завоевавших титулы на международных аренах", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi: “İdman filmlərinin inkişafı bizim üçün çox vacibdir”

Другие новости из категории

В Федерации тхэквондо Азербайджана произведено новое назначение
В Федерации тхэквондо Азербайджана произведено новое назначение
10 января 2024 г. 13:24
Фестиваль спортивных фильмов и нацтелевидения будет проходить в Азербайджане раз в два года
Фестиваль спортивных фильмов и нацтелевидения будет проходить в Азербайджане раз в два года
10 января 2024 г. 13:24
Олимпийская чемпионка: В мире наблюдается очень большой интерес к женскому спорту
Олимпийская чемпионка: В мире наблюдается очень большой интерес к женскому спорту
10 января 2024 г. 12:57
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Министр: В этом году на освобожденных территориях планируется проведение спортивных соревнований
Министр: В этом году на освобожденных территориях планируется проведение спортивных соревнований
9 января 2024 г. 14:45
В Баку сдан в эксплуатацию новый плавательный бассейн
ФотоВ Баку сдан в эксплуатацию новый плавательный бассейн
9 января 2024 г. 13:36
Азербайджанская легкоатлетка установила рекорд страны на соревнованиях в ОАЭ
Азербайджанская легкоатлетка установила рекорд страны на соревнованиях в ОАЭ
8 января 2024 г. 16:35
Азербайджанские теннисисты отправились в Китай на сборы
Азербайджанские теннисисты отправились в Китай на сборы
4 января 2024 г. 17:45
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за первый месяц года
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за первый месяц года
3 января 2024 г. 14:48
Роналду подарил матери автомобиль марки Porsche на день рождения
Роналду подарил матери автомобиль марки Porsche на день рождения
2 января 2024 г. 00:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi