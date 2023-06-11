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Сегодня завершится международная велогонка "Дорогая Шуша"

Сегодня завершится международная велогонка "Дорогая Шуша" Сегодня завершится международная велогонка "Дорогая Шуша".
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 07:56
Сегодня завершится международная велогонка Дорогая Шуша

Сегодня завершится международная велогонка "Дорогая Шуша".

Как сообщает Report, состоится пятый и последний этап от Бейлагана до Шуши.

Велосипедисты преодолеют расстояние в 134,9 км от здания исполнительной власти Бейлаганского района до въезда в город Шуша. Это определит абсолютного победителя гонки.

Отметим, что итальянец Эмануэле Ансалони в настоящее время лидирует в международной велогонке "Дорогая Шуша", стартовавшей 7 июня из Баку. По итогам турнира велосипедисты смогут заработать лицензионные очки для участия в летних Олимпийских играх Париж-2024.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışı bu gün başa çatacaq

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